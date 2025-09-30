Российская компания по производству битума и МГСУ договорились о сотрудничестве

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ) и «Газпромнефть — Битумные материалы», оператор битумного бизнеса «Газпром нефти», подписали соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества планируется проводить совместные научные исследования в сфере дорожного, гражданского и промышленного строительства. Церемония подписания прошла в Москве на III Международном научно-практическом симпозиуме «Будущее строительной отрасли: Вызовы и перспективы развития».

«Экспертиза компании и компетенции наших сотрудников позволяют разрабатывать новые продукты и технологии, реализовывать самые сложные научно-технические проекты. Вместе с тем мы открыты к диалогу и обмену опытом с ведущими отраслевыми институтами. Такая синергия дает импульс для развития фундаментальных исследований в области битумных материалов, что в итоге приводит к устойчивому развитию дорожной, аэродромной и строительной отраслей страны», — отметил директор Научно-исследовательского центра «Газпромнефть — Битумные материалы» Илья Кудряшов.

Партнеры намерены объединить ресурсы для создания и практической проверки новых технологий, предназначенных для строительной сферы. Первым пилотным проектом станет испытание комплексных систем гидроизоляции, предназначенных для жилых и промышленных объектов. Данное технологическое решение было создано экспертами Научно-исследовательского центра «Газпромнефть — Битумные материалы» для применения в сложных фундаментных конструкциях. Оценку надежности этих разработок проведут специалисты НИУ МГСУ.

Ранее в лабораториях НИУ МГСУ уже выполнялись независимые тесты рулонных материалов «Брит», производимых предприятием. Нынешнее соглашение углубляет сотрудничество, а также вводит в образовательные программы практический элемент. Благодаря этому студенты и аспиранты университета получат возможность проходить стажировки на производственных объектах компании, что будет содействовать подготовке высококлассных специалистов для строительной индустрии.

«Сотрудничество с одной из ведущих отраслевых компаний позволит нашим ученым и инженерам работать над актуальными технологическими задачами, а студентам — получать бесценный опыт на современных производственных площадках. Такая кооперация укрепляет связь между наукой и промышленностью и способствует внедрению инновационных разработок в инфраструктурные проекты страны», — подчеркнул ректор НИУ МГСУ Павел Акимов.