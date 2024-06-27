Российская армия ударила «Кинжалами» по аэродромной инфраструктуре Украины
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ВС РФ утром нанесли групповой удар высокоточным оружием по аэродромной инфраструктуре Украины, на которой планировалось размещать западные самолеты, сообщает Минобороны России.
Удар наносился оружием большой дальности морского базирования, гиперзвуковой ракетой «Кинжал», а также БПЛА. Как отметили в ведомстве, цель удара достигнута, все объекты поражены.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 117 районах зоны проведения СВО.