Российская армия свыше 20 раз ударила «Кинжалами» по украинской инфраструктуре

сегодня в 17:06

ВС РФ нанесли 25 ударов по объектам Украины высокоточным оружием за неделю

С 25 по 31 мая ВС РФ было нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Кроме того, для этого использовали дроны.

В результате проведенных ударов были поражены: командные пункты противника, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников ВСУ.

Еще были поражены пункты временной дислокации украинских бойцов, формирований националистов и иностранных наемников.