Российская академия туризма в Химках передала гумпомощь для бойцов СВО

Российская международная академия туризма передала химкинскому ресурсному центру «Волонтеры Подмосковья» гуманитарную помощь. Груз отправят в госпиталь № 119 для нужд военных, которые вернулись из зоны проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Академия уже не в первый раз помогает бойцам. В этот раз гуманитарный груз включал в себя специальные ходунки и матрасы, медикаменты, средства личной гигиены, перевязочные материалы и другое оборудование, помогающее восстановиться военным, проходящим лечение.

«Сегодня мы в 4-й раз передаем гуманитарную помощь для участников СВО. До этого передавали оборудование, необходимое для линии фронта, сегодня передаем медикаменты и все, что может понадобиться раненым, проходящим реабилитацию на территории городского округа. Мы понимаем важность подобных гуманитарных миссий, поэтому всегда рады помочь нашим бойцам», — рассказал первый проректор РМАТ Владимир Питюков.

Руководитель ресурсного центра Екатерина Гришина отметила, что гуманитарную помощь передают практически ежедневно.

Участие в сборе принимают жители города, депутаты, общественные организации и образовательные учреждения.

Только за этот год из Химок отправили более 500 т гуманитарного груза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.