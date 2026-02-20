Россиянки назвали оплату коммуналки самым желанным подарком к 8 Марта

Россиянки к 8 Марта чаще всего ждут цветы и впечатления, однако каждая пятая хотела бы получить оплату кредита или коммунальных услуг. Об этом свидетельствуют результаты опроса платформы «Кукушка», сообщает Газета.ru .

В топ-5 подарков к 8 Марта в 2026 году вошли букет любимых цветов — 31%, впечатления в виде поездок или событий — 28%, оплата кредита или коммуналки — 19%, массаж и восстановительные процедуры — 17%, а также подарок по вишлисту — 15%.

Каждая пятая участница опроса отметила, что помощь с закрытием кредита или оплатой коммунальных услуг для нее важнее мастер-классов и билетов на концерт. Женщины чаще ждут не материальный сюрприз, а проявление заботы.

Запросы мужчин к 23 Февраля более практичны. В числе желанных подарков — полезный гаджет или аксессуар (33%), качественная повседневная вещь (29%), билеты на мероприятие (15%), подписка на медиа без рекламы и сертификаты по интересам (по 13%). Абонемент в спортзал и доступ к обучающим платформам набрали по 9%, подписка на ИИ-сервисы — 5%, креативные подарки — 2%.

Авторы исследования отмечают, что мужчины чаще выбирают функциональность, а женщины — сочетание традиций и заботы.

