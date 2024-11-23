Россиянки бросились сдувать накаченные губы из-за дорогого «обслуживания»
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Девушки в России начали сдувать накачанные «утиные губы». Одна из причин такого тренда стало их дорогое «обслуживание», сообщает SHOT.
На сегодняшний день накачать губы в клинике в Москве стоит в среднем в 25-30 тыс. Частные мастера берут меньше — около 15 тыс. рублей.
В салонах красоты отметили, что подорожание процедуры связано с ростом стоимости препаратов. Так, за год они подорожали свыше чем на 30%. Это касается не только европейских филлеров, которые считаются более качественными, но и китайских, и корейских.
Из-за подорожания услуг россиянки стали возвращаться к естественным губам. В соцсетях сейчас наблюдается бум на натуральную красоту.
Как поделилась одна из девушек, она приняла решение сдуть губы из-за потери индивидуальности и опасности самой процедуры, так как вкачиваемый в губы гель может мигрировать. Это создает дополнительные траты, нужно проводить коррекцию, которая у ряда мастеров стоит столько же, сколько и увеличение.