Россиянкам рассказали, как справиться с эмоциями после расставания

Психолог Романив: чтобы пережить расставание, нужно говорить по душам

Разрыв с любимым человеком — серьезная психическая травма, от которой трудно оправиться. О том, как пережить расставание и справиться с эмоциями, рассказал портал «Узнай.ру» .

При любом виде расставания неизбежны следующие этапы: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Существуют и защитные механизмы психики: вытеснение (обесценивание переживаний), агрессия (негативные эмоции и уход в алкоголь или беспорядочные связи), сублимация (уход в активную деятельность), регрессия (остановка жизни и истерики).

Для преодоления расставания полезно поговорить по душам (при мирном расставании), выровнять состояние (здоровые привычки), наладить отношения с собой (не спешить с поиском нового партнера), выпустить эмоции (делиться переживаниями), сменить обстановку (найти новые маршруты и интерьер), построить новые планы, найти опору в себе и проанализировать оконченные отношения.

Важно напомнить себе, что в жизни есть хорошее, даже в мелочах, таких как общение с близкими или чашка чая. Изучение историй других людей помогает осознать, что многие проходят через похожие эмоции и переживания.

При расставании не стоит заниматься самообвинениями, идеализировать экс-партнера, преследовать его, заглушать боль зависимостями или сразу бросаться в новые отношения. Это лишь усугубляет ситуацию и создает новые проблемы.

В некоторых случаях возможно восстановление отношений. Также есть знаки, указывающие на возможность воссоединения: совместное желание возобновить отношения, способность открыто обсуждать прошлое и настоящее, а также прощение друг друга. Если обе стороны проявляют инициативу и готовы работать над ошибками, есть возможность вернуться к совместной жизни.

«Однако всегда нужно помнить о своем эмоциональном благополучии и не бояться принимать решения, которые наилучшим образом соответствуют собственным интересам», — добавила семейный психолог.

В период одиночества полезно расширять круг знакомств, не углубляясь в серьезные отношения. Это дает свободу, возможность сосредоточиться на своих желаниях, проводить время с близкими и осуществлять перемены. Следует помнить, что расставание — это шок, здесь важен процесс оплакивания утраты.

Двигаясь дальше, не стоит бояться новых знакомств и проявления доверия. Большинство встреч могут не привести к отношениям, но понимание этого заранее поможет избежать разочарований.