Россиянкам рассказали, как распознать в партнере абьюзера

Влюбленные часто видят в своих партнерах лишь положительные черты, однако нередко они сталкиваются с жестокой реальностью, когда объект влюбленности оказывается абьюзером. Психолог Майя Голубева, специалист консультативной службы «Первая помощь» рассказала, какие признаки указывают на необходимость разорвать отношения с таким мужчиной, сообщает RuNews24.ru .

Абьюз — это форма насилия, при которой один человек систематически унижает, оскорбляет и контролирует другого. Жертвами абьюза могут стать как женщины, так и мужчины.

Человек-абьюзер пытается подавить свободу своей жертвы, контролируя все сферы ее жизни: запрещая общение с друзьями и родными, следя за финансами и ограничивая передвижение. Он использует методы эмоционального насилия, такие как угрозы и унижения, чтобы подорвать самооценку жертвы и сделать ее зависимой.

Абьюзеры могут прибегать также к физическому насилию. Они стремятся изолировать жертву от близких, создавая ощущение одиночества и беспомощности.

«Абьюзер использует манипуляции и ложь, чтобы достичь своих целей, создавая иллюзию контроля. Если вы заметили подобные признаки у своего партнера, важно немедленно обратиться за помощью к профессионалам», — советует психолог.

Эксперт также отметила, что очень часто женщины не могут уйти от абьюзера, однако такое бездействие может привести к трагическим последствиям.