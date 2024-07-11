Россиянкам рассказали, что делать с синдромом стервозного лица

Некоторые женщины могут страдать от проблем, связанных с особенностями мимики: даже в расслабленном виде их лицо может выражать недовольство, насмешку или злость, когда сам человек на самом деле не испытывает подобных эмоций. Подробнее об этом недуге рассказала семейный психолог Ольга Романив, сообщает «Вечерняя Москва».

В обществе все еще сильно понимание, что девушка по определению должна быть нежной и милой. Для некоторых женщин недовольный вид становится серьезной преградой к личному счастью: мужчины боятся с ними знакомиться, а работодатели чаще заинтересованы в более дружелюбных потенциальных сотрудницах.

Среди признаков синдрома стервозного лица эксперты выделяют следующие: опущенные уголки рта, межбровная складка, взгляд исподлобья и низкое расположение бровей.

В таких случаях специалисты советуют делать регулярный массаж лица, который поможет снять зажимы.

Также женщинам можно работать над своей мимикой, почаще улыбаться и поменьше сводить брови и прищуривать глаза, отмечают врачи.