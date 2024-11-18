Россиянкам ответили, в каком образе встретить Новый год, чтобы он был успешным

Различные оттенки зеленого цвета в тренде на Новый год — 2025

С приближением нового года в магазинах начинают появляться украшения и новогодний декор. 2025 год пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи, и чтобы он был успешным, стоит учесть предпочтения этого символа как в декоре, так и в наряде для праздника. Змея ценит натуральность, уют и минимализм, поэтому праздновать лучше в компании близких, сообщает Общественная Служба Новостей .

Выбор наряда следует начать с цветовой гаммы. Ожидается, что на празднике будет уместен зеленый цвет в различных оттенках — от изумрудного до травяного. Также акцент следует делать на серебристых тонах, возможны пайетки. Глубокий бордовый цвет тоже актуален. Черный и коричневый цвет помогут создать загадочный образ.

Для женщин подойдут кремовые и золотистые оттенки, а для мужчин — болотный и серый. Строгий классический стиль в наряде будет приветствоваться, а натуральные ткани, такие как шелк или шифон, повысят статус образа.

Аксессуары важны для завершенности стиля. Рекомендуется выбирать серебристые клатчи и классические «лодочки» в качестве обуви. Прическа должна быть ухоженной, с легкими локонами или волнами.