Россиянкам назвали самые модные и удобные стрижки, которые не испортит шапка

Модельер Бурланкова рассказала об актуальных стрижках на зиму 2026 года

В холодное время года многие представительницы прекрасного пола стремятся выбирать стрижки, адаптированные к зимним условиям, чтобы головной убор не портил укладку. Модельер-парикмахер Мария Бурланкова поделилась своими рекомендациями, рассказав о модных стрижках для волос разной длины, которые будут особенно актуальны зимой 2026 года, сообщает Nord-News .

Короткие и ультракороткие варианты (пикси, гарсон, шапочка, кроп)

Эти стрижки практичны для зимнего периода, поскольку быстро сохнут и легко поддаются укладке. Их можно зафиксировать, убрав за уши, или создать текстуру с помощью стайлинговых средств. Например, объемный затылок легко поправить после ношения шапки.

Стрижки средней длины (боб, бикси, каре)

Длина до середины шеи элегантно смотрится с шарфами. Челку можно укладывать набок или делать прямой пробор. Если выбор пал на каре, рекомендуется сделать его чуть более удлиненным.

«При сушке главное — высушить корень „дыбом“ к поверхности головы, это дисциплинирует концы и они не будут сопротивляться направлению укладки, потом подкрутите концы. Обновление — от 2-4 месяцев», — объяснила Бурланкова.

Такой вариант подчеркнет линию скул и подбородка, выделит овал лица и сделает шею более изящной.

Каскадные стрижки (шегги, маллет, лесенка)

Этот тип причесок идеально подходит для волнистых волос, независимо от выбранной длины. С помощью диффузора и средств для укладки можно быстро создать объем и желаемую форму.

Шапка не испортит такую укладку. При выборе стрижки важно учитывать структуру волос, форму лица и определиться, какой эффект хочется получить: объем у корней или выраженную текстуру на кончиках.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.