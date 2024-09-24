Россиянка пытается оставить у себя мальчика, от которого отказалась его мать

В Татарстане няня судится за усыновление мальчика, которого воспитывала 7 лет

Пожилая жительница Набережных Челнов Татьяна К. уже 5 лет ведет судебные тяжбы в Москве, пытаясь получить право на усыновление мальчика, которого она воспитывала на протяжении 7 лет, пишет kp.ru .

По словам пенсионерки, в 2013 году она была нанята матерью ребенка, Еленой, в качестве няни для ее новорожденного сына. Как рассказала женщина, Елена объяснила, что хочет только девочку, и попросила няню переехать с мальчиком в Набережные Челны.

В течение 7 лет Татьяна ухаживала за ребенком, получая от его матери ежемесячную зарплату и деньги на содержание. Однако когда настало время отдавать мальчика в школу, Елена потребовала вернуть ей сына, обвинив няню в «похищении».

В настоящее время мальчик учится в школе-интернате для иногородних детей, а Татьяна продолжает судебные тяжбы. Она подавала иск об усыновлении, но получила отказ. Сейчас женщина ждет нового рассмотрения дела, после того как кассационная инстанция выявила нарушения в предыдущем решении.

По словам Татьяны, родная семья ребенка не нуждается в нем, поэтому она считает, что должна оставить мальчика у себя, дать ему полноценную заботу и дом.