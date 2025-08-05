Россиянка порассуждала, сколько «гробовых» получит, если ее муж пойдет на СВО

Россиянка в прямом эфире рассказывала, как выгодно быть женой военного

Блогерша поразмышляла о потенциальных выплатах в случае гибели ее мужа в зоне СВО, сообщает Газета.ru .

В ходе онлайн-трансляции жительница Тюмени, не скрывая своей радости, объясняла подписчикам, какие преимущества получает супруга военнослужащего.

Среди них она выделила социальную поддержку для себя и детей, льготы и ежемесячные выплаты в размере 200-300 тысяч рублей на отпуск, а в случае смерти мужа — еще и получение крупной суммы «гробовых».

Данные материалы привлекли внимание правоохранительных органов. В министерстве внутренних дел РФ проводят проверку на предмет наличия в высказываниях признаков преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ.