Россиянка получила жуткую сыпь и отеки после 12-часовой смены в новой форме Ozon

Петербурженка Мария пожаловалась, что у нее начались отеки и сильная сыпь по всему телу после того, как она надела новую спецформу и проработала в ней на складе онлайн-маркетплейса Ozon в Шушарах. Как оказалось позже, несколько девушек ранее уже жаловались на аналогичные симптомы после использования экипировки компании, сообщает Mash на Мойке .

Молодая девушка рассказала журналистам, что недавно устроилась на популярный маркетплейс, прошла обучение и получила спецодежду. Она примерила экипировку и начала работать в ней на складе, но почувствовала себя плохо, а уже дома обнаружила сыпь по всему телу.

Следующим утром петербурженке стало еще хуже. Врачи, к которым она пришла, заявили, что у нее начался отек Квинке и крапивница.

Мария утверждает, что решила рассказать о ситуации своему работодателю и обратилась в чат с ботом, однако там ее заблокировали. Сейчас жительница Санкт-Петербурга продолжает лечиться от сыпи и намерена обратиться за помощью в Роспотребнадзор.

В пресс-службе Ozon сообщили РИАМО, что сожалеют, что контакт с рабочей формой мог вызвать такую сильную индивидуальную реакцию. Компания связалась с работницей и готова оказать ей помощь в лечении. Жалобы на форму от других работников не поступали, но Ozon проведет дополнительную проверку. Партию формы изъяли в Шушарах и отправили образцы на тестирование. Ozon напомнил, что все работники складов получают новые и продезинфицированные комплекты специализированной одежды.