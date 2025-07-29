Россиянка получила жуткую сыпь и отеки после 12-часовой смены в новой форме Ozon
Фото - © Ирина Борсученко / Фотобанк Лори
Петербурженка Мария пожаловалась, что у нее начались отеки и сильная сыпь по всему телу после того, как она надела новую спецформу и проработала в ней на складе онлайн-маркетплейса Ozon в Шушарах. Как оказалось позже, несколько девушек ранее уже жаловались на аналогичные симптомы после использования экипировки компании, сообщает Mash на Мойке.
Молодая девушка рассказала журналистам, что недавно устроилась на популярный маркетплейс, прошла обучение и получила спецодежду. Она примерила экипировку и начала работать в ней на складе, но почувствовала себя плохо, а уже дома обнаружила сыпь по всему телу.
Следующим утром петербурженке стало еще хуже. Врачи, к которым она пришла, заявили, что у нее начался отек Квинке и крапивница.
Мария утверждает, что решила рассказать о ситуации своему работодателю и обратилась в чат с ботом, однако там ее заблокировали. Сейчас жительница Санкт-Петербурга продолжает лечиться от сыпи и намерена обратиться за помощью в Роспотребнадзор.
В пресс-службе Ozon сообщили РИАМО, что сожалеют, что контакт с рабочей формой мог вызвать такую сильную индивидуальную реакцию. Компания связалась с работницей и готова оказать ей помощь в лечении. Жалобы на форму от других работников не поступали, но Ozon проведет дополнительную проверку. Партию формы изъяли в Шушарах и отправили образцы на тестирование. Ozon напомнил, что все работники складов получают новые и продезинфицированные комплекты специализированной одежды.