Россиянка получила 9 месяцев колонии за проведение аборта на дому

Россиянку приговорили к 9 месяцам колонии за незаконное проведение искусственного прерывания беременности на дому, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в Telegram-канале .

Установлено, что 27 марта Галина (имя изменено), которая не имела медицинского образования соответствующего профиля, провела искусственное прерывание беременности женщине 1997 года рождения. В результате Галина причинила ей тяжкий вред здоровью.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 123 УК РФ (незаконное проведение искусственного прерывания беременности, если это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей). В начале апреля Галину задержали и предъявили обвинение. Она признала вину.

Выборгский районный суд признал Галину виновной и назначил ей наказание в виде 9 месяцев в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд запретил Галине 2 года заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинских услуг.

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