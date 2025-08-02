Россиянка через 50 лет выяснила, что любовник оставил ей большое наследство

Спустя полвека после курортного романа жительница Новосибирска узнала, что возлюбленный оставил ей большое наследство. Однако женщина не может претендовать на него, так как слишком поздно о нем узнала, сообщает Baza .

Татьяна обратилась в суд с иском к столичным властям, пытаясь получить наследство покойного возлюбленного, которого она не видела более 50 лет.

С Александром пожилая жительница Новосибирска познакомилась на курорте полвека назад. Между ними вспыхнули чувства, но родители молодого человека были категорически против их отношений, и влюбленные расстались. Они прожили всю жизнь порознь. Татьяна вышла замуж, у нее родились дети, и казалось, что старый курортный роман остался в прошлом.

В 2020 году Александр скончался, а через несколько лет Татьяна с удивлением узнала, что он все это время помнил о ней. Более того, в 2013 году мужчина завещал ей все свое имущество: квартиру в Москве, загородный дом, участок и сбережения на счетах.

Однако и в этот момент между ними снова возникла преграда: Татьяна узнала о наследстве слишком поздно и не успела вступить в права, поэтому недвижимость перешла в собственность столичного департамента имущества. Женщине пришлось обратиться в суд, который встал на сторону властей.

Однако Татьяна, проявив упорство, дошла до Верховного суда РФ, который постановил, что дело следует рассмотреть заново. Теперь пожилую женщину ждет долгий процесс.