Россиянка бесплатно получила более 700 товаров из-за бага на сайте маркетплейса

Россиянка бесплатно получила 700 товаров на 1,7 млн рублей из-за сбоя на сайте одного из маркетплейсов. Женщина воспользовалась багом и заказала товаров еще на 14 млн рублей, однако ее задержали, сообщает Baza .

Инцидент произошел в Омске. 32-летняя женщина обнаружила ошибку на сайте маркетплейса. При заказе товаров деньги несколько раз не списались. При этом средства оставались на счете, когда товары уже были доставлены на пункт выдачи.

Омичка в течение двух дней заказала более 700 товаров на общую сумму около 1,7 млн рублей. Среди ее «покупок» были бытовая техника, мебель, ювелирные украшения, посуда, детские игрушки и др. Сначала женщина отвозила товары к себе домой, а когда место закончилось — к родителям.

Через два дня жительница Омска усилила личную «Черную пятницу» и заказала еще 580 товаров на сумму более 14 миллионов рублей. Однако маркетплейс нашел ошибку на сайте, заблокировал аккаунт омички и обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции задержали женщину и изъяли часть заказанных товаров, часть которых еще даже не была распакована.