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Россиянина Тордена могут приговорить к пожизненному сроку в Финляндии

Финская прокуратура потребовала пожизненного заключения для гражданина РФ Воислава Тордена. Он находится под стражей в Финляндии, мужчину подозревают в совершении военных преступлений при отягчающих обстоятельствах на Украине. Об этом сообщает ТАСС .

Как пишет Helsingin Sanomat, в четверг в Окружном суде Хельсинки приступили к судебным слушаниям по делу Тордена.

Обвинения в отношении россиянина основаны в том числе и на Женевской конвенции о защите жертв международных вооруженных конфликтов и Римском статуте МУС.

Адвокат Хейкки Лампела сказал, что его подзащитный отрицает все предъявленные обвинения в военных преступлениях. Следующее заседание запланировано провести через неделю, а слушания завершатся в январе.

Как следует из данных ордера на арест, предполагаемые преступления Торденом были совершены в 2014–2015 годах на территории ЛДНР.

Мужчину задержали финские пограничники 20 июля 2023 прошлого года. Россиянин ранее носил имя Ян Петровский. Киев добивается выдачи Тордена из-за обвинений в совершении преступлений в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.

В российском посольстве в Финляндии подчеркнули, что дипломаты внимательно следят за этим делом и готовы к дальнейшей защите прав гражданина РФ.

По данным СМИ, Ян Петровский является бывшим командиром ДШРГ «Русич».