Россияне выстроились в многотысячную очередь за дальневосточным гектаром

Спрос на бесплатный дальневосточный гектар в России вырос почти на треть

За первые шесть месяцев 2024 года почти рекордное количество россиян захотели получить гектар на Дальнем Востоке. Это стало возможным, в том числе благодаря тому, что участки можно использовать, как залог по ипотеке, сообщает РБК .

Жители РФ принимают активное участие в программе «Гектар на Дальнем Востоке и в Арктике». За первые шесть месяцев 2024 года россияне подали 16,7 тыс. заявок на получение бесплатной земли. Это на 32% выше, чем за тот же период в 2023-м.

В аппарате полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева объяснили рост спроса на программу. Дело в том, что полученный участок можно использовать для строительства дома по дальневосточной и арктической ипотеке.

Программа заработала семь лет назад. «Гектар на Дальнем Востоке и в Арктике» будет действовать по 2040 год. С помощью программы любой россиянин может бесплатно получить 1 гектар земли на Дальнем Востоке.

Ранее в РФ упростили участие в этой программе. Подать документы на получение «дальневосточного гектара» можно через «Госуслуги».