Россияне все чаще начинают изучение китайского, японского и арабского

Самым востребованным языком остается английский. На втором месте закрепился китайский, а далее в топе по популярности идут французский, испанский и немецкий языки.

За первые полгода 2025-го, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, спрос среди россиян сильнее всего увеличился на азиатские языки. Востребованность японского языка выросла на 25%, китайского — на 14%, арабского — на 13%, французского и корейского — на 12%. Экспертам удалось зафиксировать одинаковый рост спроса на итальянский и армянский языки — 9%.

«Китайский язык выбирают те, кто понимает: карьеру будущего делают в Азии. Японский привлекает своей культурой — от технологий до аниме. Я преподаю оба языка с 2011 года и вижу, как меняется мотивация: от подготовки к экзаменам к желанию понимать культуру напрямую. Так что всплеск 2025 года — это не волна хайпа, а поворот интересов всерьез и надолго», — отметил репетитор по китайскому и японскому языкам Владислав Чичков.

Интересно, что самый высокий спрос на изучение японского языка с репетитором зафиксировали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — увеличение на 56%. Интерес к поиску специалистов, преподающих китайский язык, больше всего проявили жители Приморского края — рост на 57%. Услуги по изучению арабского языка наиболее популярны в Татарстане, спрос увеличился на 31%.