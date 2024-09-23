Россияне все чаще «меняют» кошек и собачек на жуков с Мадагаскара

Интерес к разведению экзотических насекомых как домашних питомцев растет в России. О том, какие виды жуков пользуются популярностью у россиян и чем они примечательны, сообщает «Вечерняя Москва».

Среди наиболее популярных видов жуков, которых жители России заводят дома, специалисты выделяют жука-геркулеса. Этот вид может достигать в весе до 110 граммов, но при этом является абсолютно безопасным для человека, так как питается только фруктами.

Также интересны жуки-голиафы, размеры которых впечатляют — весом по 50-110 граммов и до 11 сантиметров в длину. Несмотря на устрашающий внешний вид, они предпочитают использовать свои «клыки» для поедания бананов, манго и других фруктов.

Еще одной популярной разновидностью являются жуки-носороги (кабутомуши), известные своей агрессивностью и участием в соревнованиях на японском фестивале. А самым дорогим жуком в мире считается жук-олень, один экземпляр которого был продан за 89 тысяч долларов.