Россияне впервые поучаствовали в конкурсе по копке могил в Венгрии

Российские специалисты впервые поучаствовали в Международном чемпионате по копке могил, который в восьмой раз прошел в венгерском Сексарде. Цель мероприятия — привлечь внимание людей к работе на погостах, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как на большом поле с лопатами и мотыгами в руках мужчины копали могилы. Участники международных соревнований должны были выкопать яму определенных параметров за отведенное время.

Автор ролика рассказал, что у команд-участниц разные стратегии. Некоторые мужчины меняются и копают яму по очереди. Некоторые распределяют задачи и каждый выполняет свою роль.

Организатором нетипичного чемпионата выступила Венгерская Ассоциация могильщиков. Цель соревнования — привлечь внимание к работникам кладбищ, которые из-за особенностей локации вынуждены вручную выполнять такую важную работу. Организаторы также надеются, что конкурс привлечет внимание молодежи к работе на кладбищах. Российская команда принимала участие в международном конкурсе впервые.

