Россияне в 85% случаев предпочитают молочный шоколад

Во всем мире 13 сентября отмечается День шоколада. В честь праздника аналитики сервиса «Пятерочка Доставка», основываясь на данных продаж сервиса с 1 января по 9 сентября, выяснили, какие виды шоколада россияне предпочитают больше всего.

В период с января по сентябрь текущего года жители России заказали доставку 6 млн плиток шоколада. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга лидерами в рейтинге оказались Самара, Екатеринбург, Воронеж и Казань.

Наиболее популярным в России оказался молочный шоколад — на него приходится около 85% от всех покупок этой сладости, включая темный и белый виды шоколада. Чаще всего заказывают молочный шоколад без начинки. Вторым по популярности стал шоколад с ядрами цельного фундука, а третьим — с различными наполнителями, в том числе изюмом, печеньем, чернично-йогуртовой, карамельной, клубнично-йогуртовой и молочной начинками.

На втором месте — темный шоколад с 8,5% популярности. На него приходится каждая двенадцатая заказанная плитка. Наиболее популярен горький 75%-ный шоколад, после него идет темный шоколад с цельным фундуком или миндалем, а на третьем месте — темный шоколад с клюквенным пюре.

Белый шоколад не сильно отстает по популярности от темного. Он оказывается в каждой четырнадцатой покупке шоколада и на него приходится 7,3% покупок. Популярнее всего пористый белый шоколад без начинки, а также с цельным лесным орехом, хлопьями, кокосовой стружкой и с миндалем.

В Санкт-Петербурге и Москве больше предпочитают темный, а в Хабаровске и Волгограде — белый шоколад.

Рекорд по количеству купленного шоколада поставил житель Челябинска, купивший с января по сентябрь свыше 300 плиток молочного шоколада — без начинки, с изюмом, фундуком и с йогуртовой начинкой.

«Крупные заказы шоколада часто оформляют для детских праздников, поздравлений и других мероприятий. Когда нужно сделать сразу большой заказ, удобнее всего воспользоваться доставкой: курьер быстро привезет все необходимое, не нужно тратить время на магазины», — рассказали представители сервиса.

Популярнее всего шоколад был в феврале и марте — за это время шоколад попадал почти в каждый третий заказ. Аналитики связывают такой спрос с Днем святого Валентина и 8 Марта. Летом же россияне отдают предпочтение другим сладостям — в июне и июле спрос на шоколад упал.