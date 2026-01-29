Россияне страдают от траты времени на домашнюю уборку вместо отдыха

Каждый пятый житель РФ на уборку дома тратит больше времени, чем на отдых

Почти 19,2% жителей России сообщили, что наведение порядка в доме отнимает у них больше времени, чем отдых. Об этом стало известно благодаря опросу компании VITEK, пишет Газета.ru .

Почти 19,2% опрошенных заявили, что заботы о чистоте дома требуют больших усилий, практически не оставляя времени на отдых. Еще 28,1% респондентов отметили, что тратят примерно одинаковое количество энергии на уборку и отдых.

Однако 38% участников исследования заявили, что уборка не занимает у них много времени и сил, а 14,7% признались, что в основном не занимаются ею самостоятельно, перекладывая большую часть задач на бытовую технику.

Анализ результатов показал, что существует явная взаимосвязь между уровнем нагрузки по дому и количеством доступной бытовой техники. Примерно 40% россиян обходятся минимальным набором приборов для уборки и приготовления пищи. У 18,3% имеется от 2 до 3 устройств, облегчающих выполнение домашних дел. Более 5 единиц техники используют 23,1% опрошенных, а 18,9% заявили, что в их домах имеется 10 или более приборов, предназначенных для уборки и кухни.

Исследование подтверждает наблюдаемую тенденцию к увеличению интереса к устройствам, которые берут на себя выполнение рутинных домашних дел, будь то приготовление пищи или поддержание чистоты.

