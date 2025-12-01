Россияне старше 55 лет назвали главные качества для поиска партнера

Россияне старше 55 лет чаще всего выбирают честных и надежных партнеров

Пользователи старше 55 лет чаще всего ценят честность, надежность и совместное ведение бюджета при поиске партнера, показал опрос среди пользователей платформы ОК , сообщает пресс-служба соцсети.

Социальная сеть «Одноклассники» и сервис «ОК Знакомства» провели исследование среди россиян старше 55 лет, не состоящих в серьезных отношениях. Опрос показал, что 37% респондентов ищут серьезные долгосрочные отношения, 35% предпочитают общение и дружбу, 14% — единомышленников, а 10% — романтические отношения.

Большинство участников предпочитают знакомиться через дейтинг-сервисы и сайты знакомств (42%), 36% выбирают социальные сети, 12% — рабочую среду, а 10% — друзей. Среди главных качеств потенциального партнера респонденты выделили честность (63%), надежность (59%), доброту (47%) и отсутствие вредных привычек (33%). Общие интересы важны для 27%, а спортивная форма — только для 8%.

В быту опрошенные ценят порядок и чистоту (26%), совместное ведение бюджета (22%) и схожий распорядок дня (17%). Для 58% важно проводить время с партнером дома, 31% интересуются культурными мероприятиями, 26% предпочитают совместные праздники и готовку, а 25% — путешествия.

Опрос также показал, что 54% респондентов предпочитают жить рядом с партнером, 36% не против отношений на расстоянии. Для большинства (63%) цифровые навыки не имеют значения, а умение пользоваться соцсетями важно только для 20% опрошенных.

Исследование проводилось в ноябре 2025 года среди 9 тысяч пользователей платформы ОК из всех регионов России.