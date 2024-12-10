Россияне стали в 2,5 чаще переводить телефонные звонки на голосовых помощников

Жители России на 145% чаще начали переводить на цифровых помощников телефонные разговоры. Причинами стали удобство, нежелание тратить время на беседы с незнакомыми и тревожность, следует из опроса пользователей смартфонов, проведенного сервисом МТС Секретарь.

Каждый пользователь в среднем за месяц переводит на голосового секретаря около 55 вызовов. По словам опрошенных, благодаря переводу звонков они могут сосредоточиться на важных делах. Умные ИИ-ассистенты могут самостоятельно отвечать на звонки, а также передавать сообщения в аудио- и текстовом формате. Благодаря этому пользователь получает удобный доступ к информации, даже если у него нет времени ответить на звонок.

Как показало исследование, у разных поколений в общении имеются свои предпочтения. Молодые пользователи в возрасте от 14 до 30 лет, как правило, чаще используют голосовые сообщения и мессенджеры, а люди в возрасте от 35 до 55 лет предпочитают телефонные звонки.

Более осторожными с неизвестными номерами оказались женщины. Тревогу перед ответом на такие звонки испытывают 31% респондентов-женщин и лишь 20% мужчин.

Также опрос показал, что большая часть пользователей осознает проблему траты времени на ненужные разговоры. На них приходится отвлекаться 70% респондентов.

Больше всего пользователей голосового секретаря согласно опросу, проживают в Москве (12%), Краснодаре (9%) и Санкт-Петербурге (6%).