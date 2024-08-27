Гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак заявил, что россияне стали меньше реагировать на фейки в интернете, однако более половины из них сталкиваются с дезинформацией хотя бы раз в неделю, сообщает газета «Ведомости» .

Пик фейков в стране пришелся на март–сентябрь 2022 года, совпав с началом СВО и частичной мобилизацией в России. Тогда фейки раз в неделю или чаще попадались 85% опрошенным гражданам. Затем показатель стал снижаться и к августу текущего года оставил 64%.

Дезинформация приспосабливается к региональному уровню, а жизненный цикл фейка сокращается. В 2024 году количество региональных фейков составило 53%, в то время как в 2022 году показатель составлял лишь 34%. Около 90% фейков наиболее активны первые 3 суток.

Как отметил советник АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров, жители России все меньше реагирует на дезинформацию из-за «усталости и рутинизированности многих инфоповодов». Также проблеме распространения фейков власти стали уделять большое внимание.