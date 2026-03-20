Россияне стали массово скупать фейковые «ягодные деревья»

сегодня в 19:57

Юрист Князев: покупатели могут вернуть деньги за саженцы «ягодные деревьев»

На маркетплейсах продают саженцы несуществующих сортов с ИИ-фото. Эксперты заявили, что большинство «малинно-клубничных деревьев» — фейк, сообщает RT .

Перед дачным сезоном маркетплейсы заполнили саженцы «фантастических» растений: малинно-клубничные деревья, земляника гроздьями и редкие белые сорта. Покупатели жалуются, что вместо обещанных деревьев получают сухие побеги или обычную малину.

«Обыкновенная малина, к сожалению… получила одну ягодку», — рассказала одна из клиенток.

Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства и виноделия сообщил, что большинство указанных сортов не существует. Реальным оказался только сорт малины «золотые купола», однако его фото на площадке не соответствует действительности. Информация о «клубничном бархате», «перплберри» и ряде белых сортов в официальных источниках отсутствует.

Некоторые продавцы после запросов удалили карточки товаров. Один из них признал, что изображения «что-то ИИ дополняет» и «может приукрасить».

Юрист Андрей Князев пояснил, что речь идет об обмане потребителя.

«Если товар не соответствует рекламе, покупатель вправе вернуть деньги и обратиться в суд», — сообщил он.

По его словам, ответственность несет продавец, а не маркетплейс как «витрина». Покупатели могут требовать компенсацию и моральный вред.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.