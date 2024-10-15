Россияне стали чаще доделывать ремонт в домах не в сезонное время — осенью

За год число россиян, которые решили завершить ремонт дома не в сезонное время, увеличилось с 69% до 76%, об этом свидетельствуют данные опроса компании РОКВУЛ, которые есть в распоряжении РИАМО.

Так, в 2023 году лишь 69% россиян были готовы проводить ремонтные работы после окончания сезона. В аналогичный период 2024 года таких людей стало больше — 76%. Строительные работы в полноценном формате в осенне-зимний период предпочитают вести только 43% владельцев участков. В прошлом году таких желающих было меньше — всего 40%.

Главной задачей в осенний период становится утепление дома — об этом сообщили 41% россиян, которые поучаствовали в опросе компании. Кроме того, у 32% в приоритете оказалось обновление внутренней отделки, у 19% — замена электрики, у 14% — установка сантехники, коммуникаций, труб, 13% посчитали важным смонтировать проводку.

А вот 27% россиян назвали осень подходящим временем для того, чтобы покрасить фасад и выполнить другие «внешние» работы. При этом большинство респондентов всё же признались, что в холода предпочли бы работать в помещении.

Особую роль при строительстве частного дома 40% собственников отводят пожарной безопасности, 21% — поиску надежной профессиональной бригады, 15% уделяют большое внимание коммуникациям и сантехнике. Кроме того, для 43% россиян важно выбрать качественные стройматериалы, а для 35% имеет серьезное значение их стоимость.

«Осень — не лучшее время для заливки фундамента (под любой его вид придется осушать, выкапывать и уплотнять грунт) и пола, для монтажа „мокрых“ отделочных материалов, сбора кирпичной стены. А вот монтировать каркас и навесную фасадную систему, равно как и утеплитель — можно и нужно. Ведь современные материалы и технологии позволяют эффективно и без потери времени и качества продолжать работы по теплоизоляции в любую погоду — и в дождь, и в снег, и в морозы», — рассказал менеджер по развитию DIY сегмента Александр Коршунов.

Порядка 34% россиян считают осень подходящим временем года для ремонтных работ, так как уже нет изнуряющей жары. Тем, кто желает завершить строительные работы осенью, рекомендуют внимательно выбирать материалы, которые будут использоваться в строительстве.

«Главное — при выборе стройматериалов, например, утеплителя, учитывать их стойкость к повышенной влажности и перепадам температур. К примеру, каменная вата — один из немногих материалов, который к этому не чувствителен. Каменная вата отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к утеплителям: не горит, не выделяет вредных веществ, устойчива к влаге, имеет длительный срок эксплуатации, сохраняет первоначальную форму и пропускает воздух, улучшая тепло- и влагообмен в помещении», — заключил Коршунов.