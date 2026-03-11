Россияне стале чаще искать работу и клиентов на сайтах знакомств

Пользователи сайтов знакомств все чаще используют анкеты для поиска работы, клиентов и деловых контактов, а не только отношений, сообщает «Вечерняя Москва» .

На платформах для знакомств все чаще появляются фотографы, тату-мастера, организаторы туров и тренеры. В графе «новый опыт» они рассказывают о себе и услугах, иногда с элементами флирта. Тренеры публикуют рабочие фото и приглашают на «свидания» в собственные студии. Встречаются и анкеты с конкретными запросами — от репетиторов по английскому до партнеров по играм.

Клинический психолог Станислав Самбурский отметил, что интерес к такому формату связан с ситуацией на рынке труда.

«Рынок труда холодный, люди перестали верить вакансиям. На часть откликов просто не отвечают», — сказал Самбурский.

По его словам, соискателям важен прямой контакт, а анкеты на сайтах знакомств нередко выглядят честнее резюме. Там пользователи ощущают себя в равной позиции.

HR-специалист частного университета Алексей Адамчук добавил, что такой способ поиска логичен для креативных и сервисных сфер, где важны личность и доверие. Однако сайты знакомств не подходят для сложных корпоративных позиций.

По данным аналитического центра НАФИ, 38% пользователей приходят на такие платформы ради новых друзей.

