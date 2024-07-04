Россияне спасают питомцев от жары: спрос на грумеров вырос на 30% летом

Россияне стали тщательнее заботиться о своих домашних животных — за последние полгода спрос на услуги по уходу за питомцами вырос более чем в 2 раза, а предложений от мастеров стало больше на 35%. Аналитики «Авито Услуг» рассказали РИАМО о ситуации на рынке по уходу за животными.

В разгар лета россияне стали интересоваться услугами грумеров на 30% чаще, чем в мае 2024 года, а за полгода спрос вырос в 2,6 раза. Такие мастера предоставляют комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами собак и кошек, что помогает питомцам легче переносить летнюю жару.

Немаловажной услугой по уходу за кошками является профессиональное вычесывание шерсти. Интерес россиян к такой услуге летом вырос на 39% по сравнению с маем 2024 года, а за полгода рост спроса составил 191%. Российские кошатники обращаются к мастерам по вычесыванию для профилактики питомцев от различных заболеваний и избавления одежды и мебели от лишней шерсти.

«При поиске специалистов по уходу за животными важно внимательно изучать объявления и смотреть на отзывы предыдущих клиентов, а также обращаться к специалистам, которые получают регулярную позитивную обратную связь», — рассказал руководитель развития категории «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах» Александр Семочкин.

Кроме того, владельцам собак важно регулировать поведение своих питомцев, обучать командам и социальным навыкам с другими собаками и людьми.

По данным «Авито Услуг», россияне все чаще обращаются к мастерам дрессировки и кинологам. Спрос на их услуги вырос за полгода на 46% и 17% соответственно.

Специалисты активно реагируют на возросший интерес к услугам по воспитанию собак. За последние полгода количество кинологов на платформе увеличилось на 29%, а специалистов по дрессировке собак стало больше на 17%, заключили аналитики.