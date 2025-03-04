Россияне сообщают о сбое в работе «ВКонтакте»

сегодня в 00:50

В России зафиксирован сбой в работе «ВКонтакте»

В России зафиксирован сбой в работе соцсети «ВКонтакте», следует из данных «Сбой.рф» .

На портале зафиксировано более шести тысяч жалоб. Сайт не открывается вообще или долго грузится.

«Если на графике виден сильный отрыв от предыдущих значений, значит, сбой массовый», — указано в сообщении портала «Сбой.рф».

О причинах нарушения работы соцсети не сообщается.

Обновление

Как позже добавили в пресс-службе VK, сбой устранили, все сервисы работают в штатном режиме.