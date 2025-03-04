Россияне сообщают о сбое в работе «ВКонтакте»
В России зафиксирован сбой в работе «ВКонтакте»
Фото - © Скриншот
В России зафиксирован сбой в работе соцсети «ВКонтакте», следует из данных «Сбой.рф».
На портале зафиксировано более шести тысяч жалоб. Сайт не открывается вообще или долго грузится.
«Если на графике виден сильный отрыв от предыдущих значений, значит, сбой массовый», — указано в сообщении портала «Сбой.рф».
О причинах нарушения работы соцсети не сообщается.
Обновление
Как позже добавили в пресс-службе VK, сбой устранили, все сервисы работают в штатном режиме.