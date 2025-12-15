Россияне сократили расходы на деликатесы перед Новым годом

Россияне все чаще отказываются от традиционных дорогих продуктов на Новый год и стараются оптимизировать праздничные расходы. По словам аналитика Алексея Седова, спрос на деликатесы заметно снизился за несколько недель до праздника.

Эксперт отметил, что речь идет не только о временной экономии, но и о более глубоких изменениях в поведении покупателей. Дорогие продукты, которые раньше были обязательной частью новогоднего стола, теперь воспринимаются как излишества.

«Мы наблюдаем не просто сиюминутную экономию, а структурные изменения в поведенческих моделях. Дорогие позиции, которые раньше считались обязательным атрибутом праздника, теперь воспринимаются как излишество. Основные причины – инфляция и общая экономическая неопределенность, которая заставляет людей формировать финансовую подушку безопасности», — пояснил Седов.

Аналитик добавил, что адаптация к новым экономическим условиям влияет и на праздничные традиции. Новый год остается главным праздником, однако его атрибутика становится менее зависимой от дорогих импортных товаров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.