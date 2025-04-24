Россияне смогут стать акционерами Авито: Кисмет готовит компанию к IPO и привлекает новых инвесторов

Компания под управлением группы РСХБ стала владельцем 50% акций холдинговой компании Авито. Сделка прошла в рамках партнерства АО Россельхозбанк (РСХБ, Банк) и ООО «Кисмет Капитал Груп» (Kismet, KCG), передает пресс-служба платформы.

Параметры сделки конфиденциальны, ее закрытие произошло в апреле текущего года. Стороны рассматривают в дальнейшем возможность выхода Авито на публичные рынки капитала.

Известно, что в 2022 году РСХБ профинансировал сделку по приобретению Авито, а также организовал расчеты и оказал комплекс сопутствующих консультационных услуг Группе компаний Kismet.

РСХБ был выбран Kismet Capital Group как надежный финансовый партнер, который последовательно демонстрировал в роли кредитора заинтересованность в росте Авито и сохранении независимого развития Компании.

«За 2,5 года нашего владения Авито вырос почти в 2 раза до 11 тысяч человек и показал впечатляющий рост бизнеса, в том числе за счет появления и усиления новых вертикалей. Это прежде всего заслуга менеджмента и всей команды, благодаря которым Авито стал неотъемлемой частью жизни десятков миллионов россиян, — считает основатель компании Kismet Capital Group Иван Таврин.

Фото - © Основатель компании Kismet Capital Group Иван Таврин

Kismet и РСХБ будут поддерживать операционную команду Компании в рамках одобренной стратегии и заинтересованы в создании долгосрочной акционерной стоимости Авито.

Таврин добавил, что совместно с РСХБ компания рассматривает возможность выхода Авито на публичные рынки капитала.

«Авито — уникальная платформа, где миллионы людей могут начать свой бизнес с нуля. Менеджмент компании обладает уникальной экспертизой управления мирового уровня, аакционеры — большим опытом в технологическом секторе. Мы рассчитываем на росткапитализации Авито, доверяем команде Kismet и операционному менеджменту Авито ввопросах развития бизнеса», — заключили в пресс-службе АО «РоссельхозБанк.