Россияне смогут с бесплатной доставкой заказывать вещи зарубежных брендов

У жителей России появится возможность делать заказы оригинальных вещей заграничных марок с бесплатной доставкой на Авито. Продавцов такой продукции можно будет отличить от других по специальному значку «Товары из-за рубежа», сообщила пресс-служба классифайда.

В компании отметили, что в настоящее время на рынке уже есть опции заказа зарубежных товаров, в том числе с китайских платформ, где доступны, к примеру, брендовые кроссовки. Появление трансграничных продавцов расширит ассортимент выбора для россиян — они смогут выбирать между б/у, и новыми вещами, покупкой с доставкой или самовывозом.

Вопросы таможни будут решать сами продавцы. Доставку будут производить при помощи «Почты России», а средний срок доставки составит 2-3 недели. Тестовый режим распространяется только на товары из Китая, а позже проект будет масштабирован и включит в себя новые направления.