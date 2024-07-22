Россияне смогут поучаствовать в премии молодежных достижений «Время молодых»

29 июня 2024 года в рамках празднования дня молодежи стартовал новый сезон Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» со специальной номинацией «Молодежная столица России». Об этом сообщает Федеральное агентство по делам молодежи.

Премия направлена на общественное признание достижений молодых людей и лидеров сферы молодежной политики и включает в себя Всероссийский конкурс профессионального мастерства (прием заявок до 16 августа 2024 года), номинации «Вклад в молодость» для физических и юридических лиц, внес их вклад в развитие отрасли (прием заявок до 1 сентября 2024 года), специальную номинацию «Молодежная столица России» (прием заявительных писем до 16 августа 2024 года, заявочных книг до 31 августа 2024 года) и другие номинации.

В 2023 году участниками премии стали более 2,5 тыс. сотрудников отрасли и более 1,2 млн человек проголосовали в народном голосовании за города-претенденты на статус «Молодежная столица России», который предоставляет победителю приоритетное право на проведение мероприятий Росмолодежи, в том числе федерального грантового конкурса, специальных медиа-проектов и позволяет получить персональную методическую и экспертную поддержку.

Подробная информация о премии размещена на официальном сайте время-молодых.рф и положении о проведении премии (приложение).