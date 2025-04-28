Россияне смогут оценить проекты, реализованные с помощью президентских грантов

Оценка проектов, которые были реализованы до конца 2024 года с помощью президентских грантов, состоится на сайте оценка.гранты.рф . На платформе опубликованы содержание проектов, их результаты и отчеты.

Любой желающий может оставить свой отзыв и поставить оценку проекту на основе информации из отчетности, а также опираясь на собственный опыт участия в его мероприятиях. Хорошей оценкой можно поддержать проекты, которые помогли людям.

Мнение граждан поможет Фонду президентских грантов понять, насколько эффективным был каждый из проектов, который был поддержан. Более того, хорошие отзывы и комментарии дают некоммерческим организациям больше шансов получить поддержку в будущих конкурсах. Оставить свою оценку может любой желающий.

Как выразить свое мнение

Нужно авторизоваться через учетную запись в сообществе лидеров социальных проектов «Созидатели» Открыть заинтересовавший проект и ознакомиться с отчетом; Поставить оценку; Написать свое мнение в разделе «Обсуждение проекта».

Фонд президентских грантов работает уже 8 лет. За это время было поддержано 32 115 проектов НКО, а сумма поддержки составила 71 млрд рублей. Более 29 тыс. проектов уже завершили свою реализацию.

За все историю работы Фонд президентских грантов впервые дал возможность ознакомиться с проектами всем желающим и выразить мнение о каждом из них. По итогам оценки определят 100 лучших проектов. Их также разделят на 3 категории: успешно, удовлетворительно и неудовлетворительно реализованные.