Россияне рассказали, о каких покупках на скидках жалеют чаще всего

Каждая третья неудачная покупка на распродажах совершается спонтанно
Общество

Эпоха «слепых» закупок на ноябрьских распродажах уступает место более осознанному, но не менее рискованному поведению потребителей. Об этом свидетельствуют данные аналитиков финтех-компании ЮMoney, которые опросили более 1500 пользователей и выяснили, почему даже самый продуманный план шопинга может привести к разочарованию.

От планирования к импульсу: новая реальность распродаж

По результатам опроса ЮMoney, большинство покупателей больше не бросается на скидки бездумно. Так, 40% респондентов методично сравнивают цены на разных площадках и заранее отслеживают динамику, еще 27% составляют строгий список покупок. Это показывает, что потребитель становится более финансово грамотным и требовательным. Интересно, что на фоне этого рационального подхода набирают обороты и новые технологии: около 7% респондентов уже используют ИИ-сервисы для мониторинга лучших предложений.

Однако эта подготовка не является панацеей от спонтанности. Почти треть покупателей (30%) по-прежнему любит совершать импульсивные покупки, а 20% признаются, что могут поддаться соблазну, даже если ищут что-то конкретное. Именно этот разрыв между планом и действием становится основной причиной неудач. Подавляющее большинство (36%) опрошенных, пожалевших о покупке, признали, что она была сделана спонтанно, под влиянием момента.

Гардероб разочарований и ложные скидки

Наиболее ярко эта тенденция проявляется в самых популярных категориях. Традиционно больше всего на скидках покупают одежду и обувь (53%), а также электронику и бытовую технику (44%). Однако именно гардероб чаще всего становится источником сожалений. Россияне жалуются на модные, но не базовые вещи, которые быстро теряют актуальность; экстравагантные наряды, которые «некуда надеть»; а также на низкое качество, которое становится очевидным только после первой стирки. В период ажиотажа покупатели на маркетплейсах (где совершается 91% всех покупок) часто не замечают брак или несоответствие товара картинке.

Еще одной причиной разочарования становится сама скидка. Каждый пятый (20%) столкнулся с тем, что цена после распродажи оказалась еще ниже, а еще 20% отметили, что качество товара не соответствовало описанию. Среди неудачных покупок также упоминались подделки популярных гаджетов и смартфоны, цена на которые не была по-настоящему выгодной.

Финансовая стратегия: кэшбэк важнее кредитов

Изменение потребительских привычек нашло отражение и в платежных данных. Большинство россиян не копит целенаправленно на ноябрьские акции (62%), по 19% опрошенных делают это иногда и постоянно.

Финансовая стратегия строится на прагматизме: 70% покупателей выбирают оплату банковскими картами, стремясь получить кэшбэк. Это свидетельствует о желании извлечь максимальную выгоду из каждой транзакции. К кредитам или рассрочке прибегают лишь 9% опрошенных. Еще 17% опрошенных выбирают смешанную оплату (картами и наличными).

Типичный бюджет на распродажах, как показывают данные, укладывается в диапазон от 5000 до 20 000 рублей — так ответили 75% респондентов. Более крупные траты, от 30 000 до 50 000 рублей, совершают 14% покупателей.

«Все эти тренды ведут к тому, что отношение к распродажам перестает быть однозначным. Для половины россиян это по-прежнему хороший способ сэкономить. Однако уже для трети опрошенных распродажи превратились в азартную игру со своими ставками и рисками, а 15% видят в них исключительно маркетинговую уловку. Самыми удачными покупками россияне называют те, где выгода очевидна и просчитана заранее: смартфоны, наушники, крупная бытовая техника и зимняя одежда, а также подарки к Новому году. Парадокс в том, что даже самые расчетливые потребители не застрахованы от ошибок. Холодный расчет помогает избежать крупных промахов, но от мелких эмоциональных покупок все равно никто не застрахован», — отмечает руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Об опросе

Опрос проводился в октябре–ноябре 2025 года среди более 1500 пользователей ЮMoney, из которых 68% мужчин и 32% женщин. Большая часть респондентов — жители Москвы (28%) и Санкт-Петербурга (11%). По возрасту преобладают взрослые покупатели: 35–44 (43%), затем 45+ (27%) и 25–34 (23%).

