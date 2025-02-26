Россияне рассказали, насколько важна романтика в отношениях

97% россиян признались, что романтика очень важна в отношениях. 70% жителей страны любят, когда их вторая половина делает романтические сюрпризы. Каждый десятый человек испытывает неловкость от подобных жестов, сообщает пресс-служба VK.

Треть опрошенных отметила, что считают романтикой и проявление заботы в быту. Для 28% — это красивые поступки: дорогие подарки, внезапные сюрпризы. Для 22% романтика — это привязанность к партнеру, а 16% связали ее с риском и смелыми жестами.

Самым романтичным жестом респонденты назвали организацию совместного досуга (20%). На втором месте — подарки и цветы без повода (17%), на третьем — завтрак в постель (15%). В рейтинг попали также стихотворения о любви и даже проявление ревности.

Только 15% из опрошенных 1200 респондентов заявили, что им безразлична романтика. При этом они всегда благодарят партнеров за проявление заботы.