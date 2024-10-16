Россияне распробовали свежую выпечку

Россияне приобрели почти миллиард свежей выпечки, что на 30% больше, чем в прошлом году. Москвичи оказались в числе лидеров по покупкам (6 млн хлебобулочных изделий). В тройку лидеров также вошли Северный Кавказ и Черноземье.

Причем если на Кавказе больше всего любят пшеничный хлеб, слойки с сахаром и чиабатту, то в Москве это самса с мясом, пирожки с капустой и улитка с курицей и картофелем. В целом же по стране у покупателей «Пятерочки» особой популярностью пользуются язычки с сахаром, улитки с курицей и картофелем, хачапури с ветчиной и сыром, багеты ржаные чесночные и самса с курицей.

Интересно, что даже летом, когда все готовятся к пляжному сезону, спрос на выпечку не падает — наоборот, июль и август стали самыми пиковыми по продажам. В этот период было куплено более 270 миллионов хлебобулочных изделий по всей России.

Причем больше всего россияне тяготеют именно к сладкой выпечке: за 8 месяцев 2024 года продажи таких изделий на треть превышают продажи сытной выпечки.