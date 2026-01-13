Россияне провели рекордное количество телефонных разговоров в новогодние праздники

Жители России за новогодние каникулы провели в телефонных разговорах более 6,5 тысячи лет, а максимальная активность была зафиксирована 31 декабря, сообщает «Царьград» .

В период новогодних праздников россияне предпочли живое общение по телефону, а не обмен сообщениями. По данным аналитиков МегаФона, с 31 декабря по 12 января жители страны проговорили по телефону более трех миллиардов минут, что эквивалентно 6 530 годам непрерывных разговоров.

Пик голосового трафика пришелся на 31 декабря — в этот день абоненты потратили 14% от общего объема минут. В Нижегородской области голосовой трафик вырос на 15% по сравнению с прошлым годом и достиг максимального значения за последние пять лет, тогда как объем передачи данных остался на прежнем уровне.

Самыми активными пользователями голосовой связи стали россияне в возрасте 35–44 лет — на них пришлось 25% всех пользователей услуги. За ними следуют абоненты 45–54 лет (23%) и старше 65 лет (20%). Пожилые люди чаще становились адресатами входящих звонков. Молодежь 14–24 лет реже пользовалась голосовой связью (2% минут), но чаще инициировала звонки.

В использовании мобильного интернета лидировали россияне 35–44 лет (35% трафика), далее следуют абоненты 45–54 лет (24%) и 25–34 лет (15%). Пользователи старше 65 лет потребили 21% интернет-трафика, а молодежь 14–24 лет — 6%.

