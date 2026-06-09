Россияне не смогут авторизоваться через Gmail на отечественных ресурсах

В Госдуме приняли проект закона об административных штрафах до 700 тыс. рублей для владельцев отечественных сайтов за нарушения правил авторизации пользователей, а именно за проведение процедуры с помощью иностранных сервисов и электронной почты, сообщает ТАСС .

По действующему законодательству, в России авторизация пользователей на сайтах должна проводиться с использованием отечественного номера телефона, единого портала госуслуг, биометрической системы или иной информсистемы, владельцем которой является гражданин РФ или российское юрлицо.

За неисполнение данного требования может быть выписан штраф от 10 до 20 тыс. рублей для граждан, от 30 до 50 тыс. рублей — для должностных лиц, от 500 до 700 тыс. рублей — для юридических лиц.

Кроме того, теперь в КоАП появилась статья о неисполнении владельцем интернет-ресурса с применением технологии рекомендаций требований закона к их применению. Например, сбор сведений о предпочтениях находящихся в стране пользователей, которые нарушают права и интересы граждан и организаций, может грозить штрафом от 10 до 20 тыс. рублей для граждан, от 30 до 50 тыс. рублей — для должностных лиц, от 500 до 700 тыс. рублей — для юрлиц.

Подобные же штрафы будут грозить нарушителям за применение рекомендательных технологий без информирования пользователей, за неразмещение владельцем ресурса в том числе документа о правилах применения таких технологий и адреса электронной почты для направления ему юридически важных сообщений.

За повторные нарушения введены штрафы от 20 до 40 тыс. рублей для граждан, от 60 до 100 тыс. рублей — для должностных лиц, от 1 до 1,4 млн — для юрлиц. Аналогичный штраф может быть выписан и за неисполнение требований Роскомнадзора о прекращении предоставления информации с применением рекомендательных технологий.

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