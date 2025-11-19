Россияне назвали желанные подарки на Новый год

Каждый третий россиянин мечтает получить в подарок на Новый год деньги

В среднем на подарки в этом году россияне планируют потратить около 14 тыс. рублей. Причем мужчины оказываются более щедрыми — их бюджет составляет 16 тыс. рублей, в то время как женщины собираются потратить в среднем на 25% меньше.

Таковы результаты опроса «Авито», которые есть в распоряжении RT. При этом 41% опрошенных хотели бы уложиться в скромные 5 тыс. рублей, добавили аналитики. Картина бюджетов выглядит так: еще 33% готовы потратить от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, 15% — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, а бюджет больше этих сумм закладывают 10%.

«Большинство респондентов признаются: активная подготовка к праздникам начинается в декабре (62%). Пик покупок приходится на середину месяца (24%), и еще почти столько же (23%) начинают выбирать подарки в первых числах декабря. Чуть заранее, в ноябре, подарки покупают 30% россиян, но есть и те, кто присматривает и покупает их в течение всего года (8%)», — говорится в исследовании.

Как добавили эксперты, на предстоящий Новый год россияне собираются дарить близким сладости (41%), косметику и парфюмерию (38%), а также игрушки (32%).

«На вопрос о самых желанных подарках треть россиян (36%) уверенно ответила: деньги. Еще 27% хотели бы получить электронику, 19% — косметику или парфюмерию, а 17% — ювелирные украшения. Также в топ-5 самых востребованных подарков вошли подарочные сертификаты (16%). Молодые люди чаще других хотят, чтобы им подарили сладости (21%), книги (16%) и вещи ручной работы (15%)», — заключили аналитики.

Всего в опросе, который предполагал множественный выбор ответа, приняли участие 10 тыс. россиян.

