Россияне назвали себя цифровыми наркоманами

Больше половины (56,8%) жителей России заявили, что зависимы от цифровых сервисов — соцсетей, мессенджеров и других. К такому выводу пришли аналитики «АльфаСтрахования» в ходе опроса, результаты которого приводит Газета.ru .

Исследование показало, что 98,4% респондентов используют мессенджеры на постоянной основе, а 83,2% часто обращаются к социальным сетям и медиаресурсам. Кроме того, 67,4% участников тесно связали свою повседневную жизнь с онлайн-платформами, включая развлекательные сервисы, такси, службы доставки и маркетплейсы.

Также 34,5% респондентов запрашивают консультации у врачей через интернет. Использование облачных технологий для хранения информации отмечают 21,5% опрошенных. Наконец, 18,2% участников исследования применяют онлайн-ресурсы для образовательных целей.

У 89,8% участников опроса рабочие и личные чаты занимают значительное экранное время. 81,3% респондентов заявили, что проверяют социальные сети два и более раза в день. Более 71% людей читают новости в электронных СМИ не реже двух раз в сутки.

Лишь 2,8% респондентов утверждают, что с легкостью отказались бы от большинства цифровых услуг. 56,8% людей осознают, что полностью избавиться от цифровой активности невозможно, они стали зависимы от онлайн-пространства. Остальные же стараются переключаться на жизнь вне сети.