Россияне назвали самые частые спонтанные покупки в гипермаркетах

Исследование сети «О’Кей» показало, что, несмотря на важность гипермаркетов для плановых закупок, каждый четвертый россиянин совершает незапланированные покупки, даже имея список. Об этом сообщает Life.ru .

Среди самых популярных спонтанных приобретений — сладости (шоколад, печенье, леденцы), снеки (чипсы, сухарики, крекеры), детские товары, косметика и бытовые мелочи.

Интересно, что 12% респондентов признались: они покупают «что видят», а 20% формируют корзину прямо в магазине, ориентируясь на акции. Лишь 16% строго следуют списку, а 26% полагаются на память, примерно зная, какие товары заканчиваются.

Для некоторых поход в гипермаркет — не просто необходимость, а способ отдохнуть. 15% опрошенных используют шопинг для «перезагрузки», а 7% наслаждаются неспешным осмотром витрин. Это делает покупки своеобразным развлечением, особенно в выходные.

Согласно данным, 35% посещают супермаркеты, чтобы закупиться на неделю-две, 32% ищут выгодные предложения, а 6% готовятся к праздникам. В топ-5 товаров для запаса входят крупы, туалетная бумага, чай и кофе, бытовая химия и мясо — его часто замораживают впрок.

Большинство россиян предпочитают ходить за покупками одни (45%) или с партнером (40%), 5% берут с собой детей. При этом 10% полностью отказались от походов в магазины, перейдя на доставку.