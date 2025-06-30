Россияне назвали самые частые спонтанные покупки в гипермаркетах
Исследование сети «О’Кей» показало, что, несмотря на важность гипермаркетов для плановых закупок, каждый четвертый россиянин совершает незапланированные покупки, даже имея список. Об этом сообщает Life.ru.
Среди самых популярных спонтанных приобретений — сладости (шоколад, печенье, леденцы), снеки (чипсы, сухарики, крекеры), детские товары, косметика и бытовые мелочи.
Интересно, что 12% респондентов признались: они покупают «что видят», а 20% формируют корзину прямо в магазине, ориентируясь на акции. Лишь 16% строго следуют списку, а 26% полагаются на память, примерно зная, какие товары заканчиваются.
Для некоторых поход в гипермаркет — не просто необходимость, а способ отдохнуть. 15% опрошенных используют шопинг для «перезагрузки», а 7% наслаждаются неспешным осмотром витрин. Это делает покупки своеобразным развлечением, особенно в выходные.
Согласно данным, 35% посещают супермаркеты, чтобы закупиться на неделю-две, 32% ищут выгодные предложения, а 6% готовятся к праздникам. В топ-5 товаров для запаса входят крупы, туалетная бумага, чай и кофе, бытовая химия и мясо — его часто замораживают впрок.
Большинство россиян предпочитают ходить за покупками одни (45%) или с партнером (40%), 5% берут с собой детей. При этом 10% полностью отказались от походов в магазины, перейдя на доставку.