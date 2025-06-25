Россияне назвали главные проблемы при ремонте

Треть мастеров сталкивается с конфликтами с заказчиками из-за расхождений между фактическим объемом работ и первоначальным описанием. Около 20% россиян жалуются, что из объявлений специалистов часто неясно, берутся ли они за конкретный заказ. Столько же респондентов отмечают трудности в поиске исполнителей для мелких, локальных задач, сообщает пресс-служба сервиса «Авито Услуги».

«Ремонт и строительство — один из самых масштабных и одновременно самых чувствительных сегментов услуг. Здесь многое зависит от того, насколько точно стороны понимают друг друга. Мы видим, что даже простые инструменты, помогающие заранее сформулировать запрос, заметно снижают риск недопонимания и делают взаимодействие комфортнее для обеих сторон», — отметила руководитель категории «Ремонт и Строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.

По ее словам, чтобы облегчить этот процесс, на платформу добавили инструмент «Задачи», который помогает систематизировать запрос и быстрее находить нужных специалистов.

Эксперты считают, что ремонтные работы по-прежнему остаются одним из самых популярных видов услуг. Согласно статистике Росстата, за первый квартал 2025 года жители России израсходовали на них 133,9 млрд рублей. При этом основную массу заказчиков в сфере ремонта и отделки составляют частные лица: по результатам опроса, их доля среди клиентов мастеров достигает 96%. Особенность этого сегмента в том, что клиенты, как правило, не обладают профессиональными знаниями и обращаются к специалистам от случая к случаю.