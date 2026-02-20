Россияне назвали главные качества современного мужчины

Социальная сеть Одноклассники провела опрос к 23 февраля и выяснила, какие качества россияне считают главными для современного мужчины и как относятся к подаркам. Самыми важными респонденты назвали надежность, заботу о семье и ответственность, сообщает пресс-служба ОК.

По данным исследования, 60% опрошенных воспринимают подарок прежде всего как символ внимания и заботы. Мужчины чаще женщин считают его просто полезной вещью — 17%. Самым запоминающимся подарком на 23 февраля 40% назвали неожиданный сюрприз, среди мужчин — 46%.

Внимание пользователи чаще проявляют через совместное времяпрепровождение (40%), помощь в быту (34%) и неожиданные сюрпризы (34%). Женщины чаще отмечают значимость совместного времени (44%) и помощи по дому. Более половины россиян (51%) положительно или нейтрально относятся к виртуальным подаркам. В 2025 году пользователи ОК отправили около 60 млрд таких подарков, а День защитника Отечества входит в топ-5 популярных дат.

Среди главных качеств современного мужчины респонденты назвали надежность и умение держать слово (23%), заботу о семье (22%), ответственность (15%), доброту и уважение (15%). Мужчины чаще выделяют уверенность и независимость, женщины — надежность и заботу. В числе жизненных ценностей лидируют семья (54%), финансовая стабильность (40%) и здоровье (25%).

