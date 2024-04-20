Россияне начали отказываться работать с токсичным начальством

Клинический психолог Маргарита Алексеева рассказала, почему в России сотрудники стали отказываться работать с токсичным начальством. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она считает, что очевидная причина — сложившаяся ситуация на отечественном рынке труда.

«Объективно сейчас человек может выбирать работу не только исходя из своего образования, опыта и зарплаты, но и из того, какие условия труда предлагает работодатель. Место расположения офиса, ДМС, обучение персонала и даже наличие психолога в компании», — сказала Алексеева.

При этом, она напомнила, что на сегодняшний день технологии позволяют работать удаленно.

Кроме того, по мнению специалиста, у сотрудников в стране произошла смена ценностей, работать 24/7 уже не в тренде. Сейчас люди не готовы ради денег и должности терпеть неадекватного начальника.

Специалист добавила, что увлечение людей психологией также дало результат. Сотрудники 35-45 лет разбираются с чувствами патологической ответственности, перфекционизма, а также вины и стыда. Такой подход позволяет им выбирать работу по необходимым условиям и комфорту.

Как уточнила психолог, в корпоративную культуру и жизнь в офисе уже вошло понятие «софт скиллс» («мягкие навыки»), то есть умение договариваться в коллективе, работать в команде, быть гибким и т. д.