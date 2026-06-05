Россияне начали готовить дачи к лету: 28% уже закупились

ЮMoney и социальная сеть «Одноклассники» узнали, как россияне проводят время на даче и сколько тратят на комфорт. Летом на дачу ездят 60% опрошенных.

По данным опроса, 39% проводят сезон на собственной даче, 13% — у родственников или друзей, 8% бывают там изредка. Половина участников еще ничего не купила для дачи: 20% не планируют траты этим летом. При этом 28% уже приобрели много товаров, 22% — пару вещей.

Дачные покупки чаще делают на маркетплейсах (45%) и в офлайн строительных и садовых магазинах (35%). Опрошенные чаще платят банковской картой (35%), платежными сервисами и приложениями пользуются 15%, Системой быстрых платежей и электронными кошельками — по 13%.

Разумным бюджетом на сезон 28% назвали 10–30 тыс. рублей. До 10 тыс. рублей готовы потратить 22%, 30–60 тыс. рублей — 20%, 60–100 тыс. рублей — 19%, более 100 тыс. рублей — 11%.

Среди планов на сезон лидируют покупка техники для участка (16%), проведение освещения, настройка интернета или усилителя связи (по 11%), обновление мебели и обустройство детской зоны (по 10%). Опрос прошел в мае–июне 2026 года на сайте ЮMoney среди более 1800 дачников.

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