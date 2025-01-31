Россияне могут пройти исторические тесты в приложении «Победа80»

Российские школьники активно готовятся к участию во Всемирной школьной олимпиаде «Великая Победа», а помочь в этом может приложение «Победа80», в котором представлены исторические тесты, сообщается в Telegram-канале «80 лет Великой Победе».

Благодаря новой функции в приложении «Победа80» — историческим тестам — можно проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Темы тестирования помогут углубить понимание важнейших событий того времени: от военной формы до кинематографа о Победе. Процесс изучения истории станет намного эффективнее и увлекательнее с этим удобным мобильным инструментом.

У россиян также есть уникальный шанс стать одним из трех счастливчиков, которые получат пригласительные билеты на торжественный Парад Победы. Для участия в конкурсе достаточно оставить заявку на официальном сайте.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.